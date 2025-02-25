Около 250 человек приняли участие экоакции по сбору вторсырья в Электростали

В минувшие выходные в Электростали состоялась традиционная экологическая акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор». В этот раз центральную площадь посетили около 250 человек. Усилиями волонтеров и участников было собрано более 85 мешков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители приносили твердый и мягкий пластик, макулатуру и другие фракции, а волонтеры помогли все рассортировать и отправить в экоцентр «Собиратор», откуда сырье попадет на перерабатывающие предприятия. Также электростальцы приносили «добрые крышечки», средства от переработки которых идут на благотворительные цели.

«Наши акции в Электростали собирают людей из разных городов: приезжают из Ногинска, Павловского Посада, в этот раз были участники даже из Киржача. Такая широкая география говорит о заинтересованности людей. Важно и дальше продолжать поддерживать подобные инициативы, чтобы подход к утилизации отходов постепенно менялся», — отметил руководитель подмосковных «Зеленых» Артем Ковалев.

Экоакция «РазДельный Сбор» проходит каждую 4-ю субботу месяца с 12:00 до 14:00 в центре города на площади около ЛДС «Кристалл» (пересечение улиц Мира и Корешкова). Полный список принимаемых фракций можно посмотреть на сайте.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.