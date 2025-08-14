Около 2,5 тыс детей участников СВО Подмосковья зачислено в детский сад без очереди

В Московской области установлены и продолжают предоставляться дополнительные меры социальной поддержки в сфере образования семьям участников спецоперации, в которых воспитываются дети. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это очень важная работа — и люди, которые заплатили высокую цену за безопасность страны, и их близкие, особенно дети, не должны оставаться без внимания. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Семьи, в которых один или оба родителя участвовали в спецоперации, сталкиваются с огромными трудностями: психологическими, бытовыми, финансовыми. И для нас в приоритете — помогать им. Поэтому мы продолжаем совершенствовать комплекс мер поддержки. Особое внимание уделяем льготам для детей», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Игорь Брынцалов рассказал, что сегодня в Московской области дети героев дошкольного возраста бесплатно ходят в садик, те, кто постарше — обеспечены в школах и колледжах бесплатным горячим питанием. Также ребята посещают различные кружки и культурные мероприятия

«В частности, без очереди в садик на сегодняшний день зачислено порядка 2,5 тысячи детей. Бесплатно посещают дошкольное учреждение более 10,5 тысячи малышей. Свыше 17 тысяч школьников получают бесплатное горячее питание, более тысячи — зачислены на бесплатной основе в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1-6 классов, порядка 9,5 тысячи — посещают бесплатно кружки. Кроме того, предусмотрены льготы для студентов колледжей и вузов. Двухразовое питание или компенсация за него предоставляется 842 ребятам», — привел данные председатель Мособлдумы.

Куда обращаться

Посмотреть информацию о предоставляемых льготах и мерах поддержки можно в специальном разделе на портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Помимо этого, информацию можно получить с помощью чат-бота в телеграмме.

Также можно обратиться в филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области: г. Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон 8 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», – сказал Воробьев.