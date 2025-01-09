Около 25 тыс человек посетили парк Солнечногорска за новогодние праздники

Парк культуры и отдыха стал главной локацией новогодних и рождественских мероприятий в Солнечногорске. С 1 по 8 января его посетили около 25 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основными местами притяжения были территория самого парка и набережной, каток и резиденция Деда Мороза. Здесь проходили анимационные и развлекательные программы, народные игры и забавы, мастер-классы и угощения, веселые старты и дискотеки на льду, катание на оленях и хаски, фотосессии со сказочными героями, конкурсы и лотереи.

Самыми популярными событиями оказались общеобластные мероприятия «Сказки водят хоровод», «Территория чудес» и «Рождественские узоры» с выступлением уличного театра «Черный квадрат», а также завершивший праздничные гуляния «Молодежный квартал» со множеством интерактивных площадок, музыкой и танцами.

«В праздничные дни парк и набережную посетили около 25 тысяч человек. Надеюсь, что каждый отлично провел время и унес с собой только положительные, добрые воспоминания. Все развлекательные программы и события у нас прошли по замечательному проекту губернатора «Зима в Подмосковье», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Всего в округе провели более 250 новогодних мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.