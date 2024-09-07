Около 2,5 млн человек проголосовали на выборах депутатов в Москве

Почти 2,5 млн жителей Москвы уже отдали свой голос на проходящих в столице выборах депутатов. Голосование завершится в воскресенье в 20:00, сообщает Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«По состоянию на 16:00 проголосовали почти 2,5 млн москвичей, большая часть из них проголосовали онлайн (почти 2,2 млн)», — заявила председатель Мосгороизбиркома Ольга Кириллова.

Она добавила, что более 180 тыс. москвичей отдали свой голос на участках с помощью терминалов электронного голосования, а 80 тыс. горожан предпочли бумажные бюллетени.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в столичный парламент 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино. Москвичи могут проголосовать на избирательных участках или дистанционно по ссылке.