Около 25 л крови сдали жители Коломны на выездной донорской акции

Почти 25 литров крови сдали жители Коломны и Озер на выездной донорской акции Московского областного центра крови. Акция прошла 9 июля в Конькобежном центре «Коломна» и собрала 65 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Признательны нашим жителям, что, несмотря на жаркую погоду, они откликнулись на призыв сдать кровь для пациентов, проходящих лечение в медучреждениях Подмосковья. До донации были допущены 55 человек и в итоге благодаря им банк крови пополнился на 24,750 литра крови», — рассказала заведующая отделением переливания крови Коломенской больницы Маргарита Сухарева.

В Конькобежный центр пришли как доноры-новички, так и опытные доноры, на счету которых десятки донаций и десятки спасенных жизней.

«Сегодня сдал кровь в 33-й раз, но впервые в формате выездной акции. Нахожусь уже, можно сказать, на финишной прямой к получению звания «Почетный донор России». Мотивацию для сдачи крови определяю для себя как «2 в 1»: и людям помогаю, и для себя считаю это важным», — поделился донор со стажем Михаил Кутасин.

В Коломне выездные акции областной центр крови проводит регулярно. Прийти на них можно без предварительной записи. Жители Коломны также могут сдать донорскую кровь в отделении переливания крови Коломенской больницы — по предварительной записи.

«Донорство — это очень важная миссия. Мы рады, что центр переливания крови традиционно выбирает местом проведения акции наше учреждение, и делаем все, чтобы организаторам и участникам акции было у нас хорошо», — сказал генеральный директор Конькобежного центра «Коломна», депутат совета депутатов городского округа Коломна Сергей Орлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.