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Около 2,2 тыс звонков обработали операторы системы-112 в Рузском округе

С 28 октября по 4 ноября операторы системы-112 Рузского городского округа отработали 2 193 звонка. В ЕДДС поступил 141 звонок от граждан (предоставление справочной информации, вопросы отсутствия уличного освещения, плохого состояния дорог, бездомных собак и другое), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В их числе — вызовы, требующие реагирования, — 723: пожарная служба — 12; служба полиции и Госавтоинспекции — 135; служба скорой медицинской помощи — 431; центр мемориальных услуг — 11; аварийная газовая служба — 89; направленные в соседние регионы — 45. Вызовы, не требующие реагирования, — 1 470 (хулиганские, автодозвон, справочные, детская шалость, бессимочные и прочие).

Зарегистрированы 26 отключений коммунальных услуг (отсутствие водоснабжения, газоснабжения, отопления, плановые работы).

Всего операторы системы-112 и диспетчеры ЕДДС Рузского городского округа отработали 2 334 звонка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.