Около 210 тыс предпенсионеров Подмосковья получают меры поддержки

Предпенсионеры — это мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии. В Московской области представители данной категории могут оформить ряд региональных мер социальной поддержки, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В Подмосковье проживают порядка 210 тысяч предпенсионеров, получающие меры соцподдержки. Самой востребованной льготой, по-прежнему, является бесплатный проезд на транспорте Москвы и Подмосковья», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона дополнили, что жители предпенсионного возраста могут также оформить компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг и за телефон.

Меры поддержки для предпенсионеров продлены на 2025 год сегодня в ходе заседания Мособлдумы. В будущем году планируется, что к данной льготной категории присоединяться порядка 95 тысяч жителей.

Узнать больше информации о социальной поддержке можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.