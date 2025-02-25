Около 200 подъездов отремонтировали в Истре в рамках региональной программы

Почти 200 подъездов многоквартирных домов отремонтировали в муниципальном округе Истра с 2021 года в рамках региональной программы «Мой подъезд», инициированной губернатором Андреем Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Речь идет о проведении не просто локальных текущих ремонтов, которые выполняют УК на постоянной основе. Участие в программе предполагает целый комплекс работ, проводимый по единому стандарту. В перечень входит замена межтамбурных дверей и напольной плитки на 1 этаже, ремонт стен и потолков, окраска металлических поверхностей, укладка проводов в кабель-каналы, замена почтовых ящиков и светильников.

Так, в рамках программы только в 2021 году было отремонтировано 100 подъездов, и еще 97 за период с 2022 по 2024 годы. Работы проводились в домах Истры, Дедовска, Савельево, Глебовского, Павловской Слободы, Снегирей, Новопетровского, Курсаково, Кострово, Рождествено и других населенных пунктов.

В 2025 году работа в рамках программы «Мой подъезд» продолжатся, основной объем будет выполнен в поселке Глебовский. Перечень составлялся на основе мониторинга состояния подъездов и с учетом обращений жителей.

В план 2025 года вошли 10 подъездов в следующих домах Глебовского:

ул. Микрорайон, д. 23, п. 1, 2 и 4

ул. Микрорайон, д. 38, п. 4

ул. Микрорайон, д. 39, п. 1,2, 3 и 4

ул. Микрорайон, д. 101, п. 1

ул. Микрорайон, д. 102, п. 1

И 5 подъездов в домах Истры:

ул. В. И. Адасько, д. 2, п. 6

ул. Советская, д. 39А, п. 1

ул. Ленина, д. 72, п. 3

ул. Рабочий проезд, д. 4А, п. 2 и 3

Ремонтные работы начнутся в весенне-летний период и будут завершены до конца текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.