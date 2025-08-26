Около 200 новых педагогов начнут работать в школах Ленинского округа с 1 сентября

К своим обязанностям в образовательных учреждениях подмосковного Ленинского городского округа, начиная с 1 сентября 2025 года, приступят 196 новых учителей. Среди них 49 молодых специалистов, 4 выпускника вузов 2025 года и один педагог, привлеченный в рамках областной программы «ТОП-100», направленной на привлечение талантливых преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба главы администрации округа.

«Ленинский округ динамично развивается, строятся новые социальные объекты и открываются дополнительные классы в существующих школах из-за увеличения числа детей. Прилагаем значительные усилия для обеспечения соответствия кадровой обеспеченности созданию новых учебных мест», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что активный набор педагогических кадров осуществлялся преимущественно в новые образовательные учреждения, которые распахнут свои двери 1 сентября 2025 года. Речь идет о школе на 1 100 мест в жилом комплексе «Пригород Лесное», школе, рассчитанной на такое же количество учеников, в деревне Коробово, расположенной в жилом комплексе «Горки парк», а также школе на 1350 мест в жилом комплексе «Римский».

«Мы уделяем особое внимание поддержке педагогических работников, особенно молодым специалистам, окончившим недавно ВУЗы. В Ленинском округе 220 молодым педагогам выплачивается ежемесячная надбавка в размере 5 000 рублей. Предусмотрены меры поддержки и для других учителей: 398 специалистам компенсируем затраты на аренду жилья, а по программе социальной ипотеки 9 педагогов получили возможность приобрести собственное жилье в 2025 году. Кроме того, педагоги могут претендовать на служебное жилье», — подчеркнул Каторов.

С 1 сентября к работе в школах Подмосковья приступят 100 лидеров образования из разных регионов страны. В их числе 50 учителей, являющихся победителями и лауреатами профессиональных конкурсов, авторами научных публикаций и чьи ученики демонстрируют выдающиеся результаты, а также 50 лучших выпускников ведущих вузов страны, имеющих красные дипломы и побеждающих в студенческих конкурсах. Например, в образовательном центре «Лидер» с 1 сентября начнет преподавать математику Виктория Якубова из Ставропольского края, вошедшая в число 50 лучших выпускников престижных вузов России.

Ранее сообщалось, что 13 из 18 образовательных учреждений Ленинского округа входят в число лучших в области. В 2024 году такого результата добились лишь 26% школ, включая Володарскую, Лопатинскую, Видновскую гимназии, СОШ № 7 и Видновский художественно-технический лицей. В текущем году они подтвердили свой статус. В список лучших также вошли Видновские СОШ № 1, 2, 5, 10, 11, образовательный центр «Успех», Бутовская школа № 2 и Развилковская школа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.