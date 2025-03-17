Около 200 лесных пожаров произошло в Подмосковье в 2024 году

В минувшем году в Подмосковье было зафиксировано 198 лесных пожаров. Пик пришелся на сентябрь — тогда произошло 67% всех возгораний, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

«Отрицательную динамику по части прироста площади пожаров показали Орехово-Зуевский округ, Шатура, Луховицы, Егорьевск и Ступино. В этих городских округах было спланировано 18 пунктов рассредоточения техники», — сказал Агулов на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона и руководителями муниципалитетов.

Для информирования населения о пожарной опасности, помимо традиционных методов, будут использоваться всплывающие уведомления через «Яндекс Навигатор». Также информирование будет проводиться с помощью средств оповещения Москвы: экранов ЦОДД, метро, общественного транспорта и т. д.

По предупреждению преднамеренных поджогов будет использовано мобильное приложение «Народная дружина».

Кроме того, для усиления реагирования в 2024 году собрали возможности от городских округов — 315 единиц техники, от Мосавтодора — 116 единиц техники. Агулов поручил обеспечить привлечение техники и в этом году по запросу.

Ранее Андрей Воробьев призвал ухаживать за лесами и не допускать пожаров.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал губернатор.