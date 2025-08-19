Около 200 км минерализованных полос подготовят в Ступине в 2026 году

В лесничестве «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» готовят реестр участков, где в 2026 году пройдут мероприятия по противопожарному обустройству, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Планирование этих работ осуществляется на основании данных предварительного обследования. Специалисты занимаются составлением схем-чертежей, а также определяют протяженность и места создания новых минерализованных полос и прочистки уже существующих. Подобная работа в настоящее время идет во всех участковых лесничествах.

Минерализованные полосы играют ключевую роль в системе противопожарной безопасности лесов. Они служат эффективными барьерами для огня, предотвращая его распространение на соседние площади. В случае возникновения возгорания на сопредельной территории, эти полосы не дают огню перекинуться на лесной фонд, тем самым минимизируя ущерб.

«В числе противопожарных мероприятий на 2026 год запланированы устройство 66 км и прочистка 126 км противопожарных минерализованных полос», — уточнил начальник отдела лесного хозяйства филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Григорий Шалимов.

Эта деятельность является неотъемлемой частью комплексных мер по защите лесных массивов от пожаров, обеспечивая их безопасность и сохранность для будущих поколений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.