Около 200 ярмарок с товарами от фермеров пройдут в Подмосковье в июле

«Подмосковное лето», «Ягодная пора» и другие тематические ярмарки развернутся в июле. Фермеры из разных регионов страны, а также локальные производители представят продукцию собственного производства, овощи, фрукты и ягоды, текстиль и сувениры. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В течение месяца пройдет 195 ярмарок. Большинство площадок соберут производителей и фермеров из регионов России, где потребителям предложат сыры, молочную продукцию, рыбу, мясо и мясные деликатесы, хлебобулочные изделия, сладости. Также состоятся сельскохозяйственные ярмарки — например, с 1 по 6 июля и с 15 по 20 июля в Зарайске, с 11 по 20 июля в Звенигороде (Одинцовский округ), с 21 по 27 июля в Можайске и в других муниципалитетах.

Приобрести варенье как из традиционных, так и из необычных ингредиентов можно 5 июля на ярмарке, организованной в рамках гастрономического фестиваля «Вар-варенье» в парке «Дулевский» Орехово-Зуевского округа.

Полный график проведения и часы работы площадок в июле представлены на сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.