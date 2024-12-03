Около 200 дефектов в содержании детских горок устранили в Подмосковье в 2024 году

С начала года в Московской области устранили более 175 дефектов детских горок. Игровые пространства для юных жителей — это большие комплексы с множеством элементов для развлечения, поэтому их безопасность является первоочередной задачей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ходе инспекций уделяется особое внимание горкам и материалу, из которого они изготовлены, поскольку это напрямую влияет на безопасность детей. Если горка выполнена из металла, инспекторы проверяют ее целостность в местах стыков, чтобы избежать потенциальных повреждений. В то же время пластиковые горки проверяются на наличие пробоин, так как такие дефекты могут привести к травмам.

Наибольшее количество задач отработано в следующих муниципалитетах:

Одинцовский — 39;

Волоколамский — 22;

Лобня — 19.

При обнаружении поломок на детских площадках необходимо сообщить в один из территориальных отделов министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.