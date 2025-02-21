Около 20 обращений взяли в работу на выездном приеме жителей в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел выездную администрацию на предприятии «Солстек». Вместе с руководителем фракции «Единая Россия» Ольгой Гончар, заместителями и начальниками управлений администрации он встретился с жителями, выслушал и взял в работу обращения. Их поступило 20, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из главных тем стало строительство объездной дороги «Обход Солнечногорска» для облегчения транспортной нагрузки на город.

«Дорогу от Дубинино до Обухово можно будет продлить до Головково. Проект есть, документация готова, но пока его нет в госпрограмме. Работаем над тем, чтобы он получил финансирование», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, на встрече обсудили принятие на баланс муниципалитета обелиска «Воинам-стеклозаводчанам», улучшение условий труда, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и другие.

Прием жителей в формате выездной администрации проводят постоянно. Также к главе округа можно записаться по телефону 8 (800) 201-67-47 или почте solngor@mosreg.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.