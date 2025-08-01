Около 20 мешков мусора собрали на берегу Большого Медвежьего озера в Щелкове

В городском округе Щелково в очередной раз прошла акция «Вода России», в рамках которой в этот раз волонтеры наводили порядок у берегов Большого Медвежьего озера. В экологической акции приняли участие неравнодушные жители, молодогвардейцы, депутаты округа, а также сотрудники администрации и городских предприятий — Щелковского Водоканала и «Газпром ПХГ». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместными усилиями участники мероприятия собрали около 20 мешков мусора. Среди находок — деревянный паллет, мангалы и другие «сюрпризы», оставленные отдыхающими.

В прошлый раз акция проводилась в начале июня. Тогда волонтеры наводили порядок у берегов ручья Поныри.

Акция «Вода России» проводится по инициативе Минприроды России и призвана не только очистить берега водных объектов от мусора, но и обратить внимание общественности на важность бережного отношения к природе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.