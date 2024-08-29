Около 2 тыс семей Домодедова получили выплаты к школе

В Домодедове 1952 семьи получили денежные выплаты к школе. Действующие в Московской области меры поддержки призваны облегчить финансовую нагрузку на семьи с детьми перед учебным годом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В регионе выплата на форму в размере 3 тысяч рублей на каждого школьника положена многодетным семьям. Многодетным семьям с низкими доходами (меньше 18,3 тысячи рублей на человека) доплачивают еще 7 тысяч рублей. Семьям, воспитывающим детей-инвалидов (доход меньше 27 тысяч рублей на человека) выплачивается более 13 тысяч рублей.

Если выплата не поступила автоматически, необходимо подать электронное заявление на регпортале госуслуг или воспользоваться чат-ботом в Telegram.

Кроме того, семьи с невысокими доходами, где дети идут в 1 класс, получают в подарок школьный рюкзак. В нем есть все необходимое для занятий. В Домодедове в этом году таких семей 24.

2 сентября в городском округе после капитального ремонта откроется две школы: Краснопутьская школа и школа № 2, а также одна новая — второй корпус школы № 12 в ЖК «Домодедово парк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что 107 тыс. семей Подмосковья получат выплаты, предусмотренные социальной региональной программой к 1 сентября.

«Выплачиваются они проактивно. Мы знаем кому, сколько необходимо причислить», — сказал глава региона.