Около 2 тыс первокурсников колледжа «Подмосковье» посвятили в студенты

22 октября в колледже «Подмосковье» прошел День посвящения в студенты, который традиционно отмечается в середине октября. Это мероприятие стало значимым событием для первокурсников, символизируя их вступление в мир среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Праздничные мероприятия состоялись во всех корпусах колледжа в городских округах Лобня, Химки, Солнечногорск и Клин и объединили почти 2 000 обучающихся. Студенты представили разнообразные творческие номера, включая видеоролики, юмористические сценки, песни и танцы, что позволило продемонстрировать их таланты и особенности выбранных профессий. Конкурсы и хоровое исполнение песен под гитару создали атмосферу единства и веселья, позволив всем участникам почувствовать себя частью дружного студенческого сообщества.

Завершился праздник традиционным произнесением клятвы, в которой первокурсники подтвердили свою приверженность духу студенчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.