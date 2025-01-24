Около 2 тыс детей Подольска приняли участие в проекте «Школьная лига»

В Подольске успешно стартовал губернаторский проект «Школьная лига», в течение 2024 года в него вошли команды 29 школ, охвачено почти 2 тысячи детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сезон школьной лиги стартовал в Подольске 30 октября 2024 года и с тех пор набирает популярность. В каждой школе назначен куратор, ответственный за направление «Подольская школьная лига». Ребята активно участвуют в соревнованиях, демонстрируют свои навыки и командный дух.

В 2024 году в рамках Подольской школьной лиги провели 368 игр. В том числе 80 матчей по волейболу, 80 матчей по футзалу, 91 матч по баскетболу 3×3, 117 турниров по шахматам. Ребята могут соревноваться на площадках «Спорт-Сервиса» и ДК «Октябрь».

Для всех спортсменов изготовили брендированную спортивную форму, что стало важным шагом в создании единого имиджа команд и повышения соревновательного духа. Отличившихся планируют поощрять ежегодными грантами и премиями за высокие достижения в соревнованиях.

На уровне региона проект «Школьная лига» Подольска занимает лидирующее положение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал Воробьев.