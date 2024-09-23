Около 2 млрд руб потратит Москва на беспилотники для образовательных учреждений

Почти 2 млрд рублей потратит правительство Москвы на обеспечение городских образовательных учреждений беспилотными летательными аппаратами, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает столичный департамент образования и науки. Тендер на 1,7 млрд рублей предусматривает поставку дронов и сопутствующего технического оборудования для «обеспечения образовательного процесса».

Власти Москвы в течение года планируют освоить производство беспилотников и запустить образовательный процесс в учебных заведениях. Для этого необходимы учебные пособия по управлению БПЛА, макеты-тренажеры, ремонтные комплекты, инструкции по ремонту и прошивке дронов, FPV-камеры и шлемы операторов.

В тендере не указано, кого именно будут обучать пилотированию дронами. На сегодняшний день поставщик не определен, с подачи заявки прошло лишь 4 дня.