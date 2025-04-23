Около 180 собак и кошек будут искать хозяев на «Пасхальном даре» в Москве

В период с 24 по 27 апреля в Москве состоится фестиваль «Пасхальный дар», в рамках которого организаторы проведут образовательный проект «Четвероногий друг». На мероприятии жители Москвы и гости столицы смогут позаботиться о животных, посетить выставку питомцев и, возможно, встретить своего будущего домашнего любимца. Новый дом в рамках проекта будут искать около 180 собак и кошек, сообщила пресс-служба «Московских сезонов».

Гостей фестиваля также ждут мастер-классы от кинологов и возможность проконсультироваться с ветеринарами по поводу своих животных. Площадка «Четвероногий друг» будет работать ежедневно с 12:00 до 19:00.

Флагманская площадка на Цветном бульваре

С 24 по 27 апреля главный центр образовательного проекта «Четвероногий друг» развернется на Цветном бульваре. На этой территории пройдет выставка, где около 180 собак и кошек из разных московских приютов будут искать новых хозяев.

Если москвичи и гости столицы захотят просто помочь животным, для этих целей будет работать «корзина добра». Туда можно будет положить корм для животных, игрушки или деньги, которые будут потрачены на их содержание в приютах.

Образовательная программа

В рамках фестиваля более 350 специалистов проведут консультации по своим специальностям. Ветеринарные инспекторы предложат ценные рекомендации о том, как заботиться о животных. Также, кинологи организуют обучающие сессии, на которых обсудят методы воспитания собак, их подготовку к путешествиям и адаптацию к жизни в большом городе.

На территории фестиваля также будут работать груминг-салоны, там специалисты предложат на выбор ряд услуг, направленных на уход за шерстью и когтями, а также ушами. На территории будут работать торговые точки, где можно будет купить полезные аксессуары по уходу за домашними животными. Узнать подробности о мероприятии можно на официальном сайте проекта.