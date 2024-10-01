Около 170 тематических ярмарок пройдет в Подмосковье в октябре

В Московской области продолжается сезон ярмарок, где представлена фермерская продукция, а также товары подмосковных и российских производителей и производителей из ближнего зарубежья. Так, в октября на территории региона пройдет 170 тематических ярмарок, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом месяце состоятся тематические ярмарки, посвященные богатому на урожай времени году — золотой осени. Так ярмарка «Осенняя» пройдет в Старой Купавне, «Овощное ассорти» в Раменском, «Желтый листопад» в Истре, «Урожай» в Кашире, «Дары осени» в Наро-Фоминске, «Осенний ценопад» в Кубинке и «Осенняя мозаика» в селе Жаворонки Одинцовского округа. Также пройдут праздничные ярмарки, посвященные Дню работников сельского хозяйства в Щелково, Шаховской, Черноголовке, Химках и других городских округах.

В ведомстве отметили, что с полным списком ярмарок, днями проведения и часами работ можно ознакомиться здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.