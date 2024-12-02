Около 1,7 тыс выпускников напишут итоговое сочинение в Подольске 4 декабря

В Подольске 4 декабря выпускники 11-х классов напишу итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к ГИА по программам среднего общего образования. В сочинении примут участие 1 667 выпускников общеобразовательных учреждений округа, в изложении — 1 участник, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сочинение (изложение) будет проходить в 14 пунктах проведения экзаменов, оборудованных в соответствии с установленными требованиями.

Начало итогового сочинения в 10:00. На выполнение работы каждому участнику отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Резервные дни для написания итогового сочинения (изложения) предусмотрены 5 февраля и 9 апреля 2025 года для выпускников, которые получат «незачет» или не напишут работу по уважительной причине.

Досрочный период ЕГЭ планируется с 21 марта по 21 апреля.

В основной период ЕГЭ экзамены пройдут 23 мая по истории, литературе и химии, 27 мая — по математике, 30 мая — по русскому языку, 2 июня — по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), 10 и 11 июня — по информатике и иностранным языкам (устная часть).

Резервные дни назначены с 16 по 23 июня, а также 3 и 4 июля как дни для пересдач одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.