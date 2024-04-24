Около 160 бродячих собак отловили в Щелкове за I квартал 2024 года

93 самки и 65 самцов были отловлены в Щелкове за первые три месяца 2024 года. Восемь особей остались в приюте на пожизненное содержание, потому что оказались агрессивными даже после ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

После обязательной процедуры у собак появляется специальная бирка на ухе. Повторному отлову подлежат только четвероногие, проявляющие немотивированную агрессию к людям и другим собакам. Таких животных направляют в приют.

За прошлый год в округе через процедуру ОСВВ прошли 457 собак — 232 самца и 225 самок.

Если вы увидели бездомное животное, то о нем нужно сообщить об этом по номеру 112 или в колл-центр Госветслужбы Подмосковья по телефону: 8 (800) 550–65–22 круглосуточно.

Также сообщить о фактах нападения агрессивных собак и получить справочную информацию по вопросам и организации отлова собак можно по телефонам: 8 (977) 977–62–13 / 8 (496) 561–11–61 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.