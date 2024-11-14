Около 150 тыс детей отдохнули в летних лагерях в Подмосковье

Летом 2024 года на территории Подмосковья работало более 1 тыс. оздоровительных лагерей, в них отдохнуло около 150 тыс. детей разных возрастов. Статистику привела руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микайлова на 97-м заседании Московской областной думы.

В период летней оздоровительной кампании под контролем ведомства функционировало 1009 организаций отдыха детей и их оздоровления. За этот период в них отдохнуло порядка 150 тыс. детей. Выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 96%», — сообщила Микаилова.

Она добавила, что в это время учреждения летнего отдыха были проверены специалистами Роспотребнадзора. Это позволило избежать вспышек различных заболеваний. Кроме того, все учреждения, получившие соответствующие заключения, были открыты в сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял о важности контроля за детским отдыхом в регионе.

«Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — подчеркивал Воробьев.