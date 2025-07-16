Около 1,5 тыс заявлений на получение справок в сфере опеки подано в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали почти 1,5 тыс. онлайн-заявлений на получение справки в сфере опеки и попечительства. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». В рамках нее можно получить 3 вида справок: о выплатах опекуну; о лишении, ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей; справки в сфере опеки и попечительства. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня. Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя на регпортале.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.