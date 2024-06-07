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Около 15 тыс выпускников Подмосковья сдадут ЕГЭ по информатике

В Московской области 7 и 8 июня проходят ЕГЭ по информатике и устная часть по иностранным языкам. В экзаменах примут участие около 15 тыс. учащихся. Для этого в регионе было задействовано 200 пунктов проведения экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В экзамене по информатике принимают участие более 7,7 тыс. школьников. Работа состоит из 27 заданий, на выполнение варианта отводится 3 часа 55 минут. Участники могут пользоваться текстовым редактором, редактором электронных таблиц и системой программирования, однако доступ в интернет строго запрещен.

Свыше 7,1 тыс. учеников зарегистрировались для сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Наиболее популярным выбором среди выпускников является английский язык.

Итоги экзамена по информатике станут известны не позднее 21 июня.

Баллы по иностранным языкам будут выставлены не позднее 26 июня.

Узнать их можно будет в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте регионального центра обработки информации.

Для тех, кто не смог принять участие в аттестации по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. 18 июня выпускники могут сдать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 19 июня — информатику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.