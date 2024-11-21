Около 140 учителей стали участниками образовательного семинара в Лыткарине

В гимназии № 7 города Лыткарино прошел семинар, посвященный комплексному подходу к формированию метапредметных результатов в образовании. В ходе мероприятия учителя обсудили современные технологии и методики, которые могут быть применены в работе с учениками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Тема моего выступления — формирование гибких навыков в условиях достижения метапредметных результатов. Основная задача заключалась в том, чтобы рассказать коллегам о методах и приемах, которые мы используем в работе с детьми», — сказала заместитель директора школы № 1598 города Москвы Юлия Белова.

Семинар собрал педагогов из Москвы и Московской области и был направлен на развитие гибких навыков у обучающихся. Участники обменялись опытом и обсудили новые изменения в образовательной сфере.

«Постоянное развитие способствует созданию успешного образовательного процесса, в котором воспитанники стремятся расти вместе с педагогами», — добавила Юлия Белова.

По словам организаторов, подобные семинары необходимы для профессионального роста учителей, позволяя им оставаться современными и интересными для учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.