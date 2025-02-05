Около 1,4 тыс пенсионеров Подмосковья приняли участие в проекте долговременного ухода

С 2023 года в Московской области реализуется проект долговременного ухода. Он направлен на поддержку пожилых людей, инвалидов, а также участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С момента запуска проект долговременного ухода охватил почти 1400 жителей региона. Отмечу, что этот проект направлен как на помощь конкретному человеку, который нуждается в заботе, так и на поддержку семей, где есть пожилые или инвалиды. Наша основная цель — найти наиболее подходящий вариант социальной поддержки для каждого случая», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В настоящее время в пилотном режиме система долговременного ухода реализуется в городских округах Воскресенск, Егорьевск, Мытищи, Долгопрудный, Лобня, Кашира, Орехово-Зуево и Ступино.

Как пояснили в Министерстве социального развития региона, эта система социальной помощи предлагает людям, которые испытывают трудности с самообслуживанием и передвижением, но хотят оставаться в привычной комфортной обстановке, возможность получать профессиональный уход на дому. Помощь могут оказывать как родственники, прошедшие специальное обучение, так и сотрудники социальных служб, в зависимости от конкретной ситуации в семье.

Первый путь – когда сам родственник берет на себя заботу о пожилом или маломобильном члене семьи. В этом случае он проходит бесплатное обучение уходу, отрабатывает практические навыки, сдает экзамены и только после этого официально оформляется в центр социального обслуживания как квалифицированный сотрудник и получает зарплату, ухаживая за своим родственником.

Второй путь — когда родственники не могут самостоятельно осуществлять уход за близким. В таких случаях на помощь приходит социальный работник – помощник по уходу. В зависимости от степени нуждаемости, он может приходить к своему подопечному регулярно, на несколько часов в день или на полный день.

Кроме того, участники проекта могут воспользоваться услугой проката технических средств реабилитации, включая инвалидные коляски, костыли, трости, специальные кровати и ортопедические матрасы, а также устройства для облегчения передвижения и другие необходимые приспособления.

Один из участников проекта 98-летний Андрей Петрович Волох, ветеран Великой Отечественной войны. Он живет в Воскресенске более 70 лет. Андрей Петрович живет один, на выходных к нему приезжают его дети и внуки. В будни о нем заботится Лариса Бутузова, его помощник по уходу.

«Мы с Андреем Петровичем заранее обсуждаем меню на день. Утром я прихожу к нему и первым делом готовлю завтрак. После мы отдыхаем, читаем новости и разговариваем. Он с удовольствием делится интересными историями из своей жизни и не устает шутить. После этого мы собираемся на прогулку, если погода позволяет. После обеда у Андрей Петровича двухчасовой тихий час. В это время я уезжаю к другому своему подопечному. К ужину я снова возвращаюсь к Андрею Петровичу. Перед сном я обязательно звоню Андрею Петровичу, чтобы убедиться, что у него все в порядке», — рассказывает Лариса.

Другая история Оксаны Головановой, которая стала помощником по уходу для своего папы — Ивана Васильевича.

«Мы присоединились к этому проекту полтора года назад, когда наш папа перенес инсульт и находился в крайне тяжелом состоянии. Нам сразу же предоставили все необходимые технические средства реабилитации: кровать с противопролежневым матрасом, прогулочное кресло, домашнее кресло и ходунки, а также ванночку для мытья головы и доску для позиционирования. Это стало огромным подспорьем для нашей семьи, ведь аренда подобных вещей стоит немалых денег. Кроме того, меня обучили правильному уходу за лежачим родственником. Я освоила все техники: как переворачивать папу, как сажать его без вреда для здоровья и даже как кормить. Сейчас мы наблюдаем заметные улучшения в состоянии отца: он может сидеть, смотреть телевизор, общаться с родными по видеосвязи, передвигаться в кресле, а в хорошую погоду — мы вывозим его на прогулку. Мы поддерживаем связь с сотрудниками социального центра, которые регулярно предоставляют нам консультации и поддержку», — сказала Оксана.

В настоящий момент услуга долговременного ухода доступна жителям пилотных территорий. Чтобы ее оформить, необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг по следующей ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.