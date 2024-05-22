Около 130 детей из Орехово‑Зуевского округа отдохнут на побережье Черного моря
Фото - © Пресс-служба администрации Орехово-Зуева
В детских оздоровительных лагерях «Лазурный берег» и «Электрон» на побережье Черного моря организовано три смены, порядка 130 детей из Орехово-Зуевского округа при поддержке министерства социального развития Московской области отдохнут здесь бесплатно. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
Мера социальной поддержки предоставляется:
- детям с хроническими заболеваниями, находящиеся в учреждениях для несовершеннолетних;
- детям-инвалидам;
- детям -сиротам, находящиеся и воспитывающиеся в государственных учреждениях;
- иным категориям лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Узнать подробную информацию можно по ссылке, телефон горячей линии Минсоцразвития региона: 122, доб. 6
Чат вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Орехово-Зуево».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.
«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, округе Пушкинский и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.