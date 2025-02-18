Около 1,24 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

За прошедшую неделю парки Подмосковья привлекли внимание более 1,24 миллиона посетителей, что на 78 тысяч человек больше показателей прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. С начала зимнего сезона их посетило свыше 670 тыс. человек. Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы, общая длина которых превышает 900 км, охватывающие различные уровни сложности. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшая посещаемость была зафиксирована в пятницу, 14 февраля. В День Всех Влюбленных более 202 тысяч человек посетили парки Подмосковья. В выходные дни общее количество посетителей составило свыше 314 тысяч. В будние дни средняя посещаемость парков также была значительной и превышала 190 тысяч человек.

Среди парков, привлекших наибольшее количество посетителей, выделяется парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который посетили более 37 тысяч человек. Этот парк, расположенный в центре города и окаймленный рекой Пехоркой, был благоустроен в 2017–2018 годах, что сделало его одним из популярных мест для отдыха. В «Пехорке» имеются новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, включая 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Также здесь обустроены площадки для детей, спортивные зоны и скейт-парк, а набережная парка продолжает развиваться с новыми игровыми зонами и арт-объектами.

Второе место по посещаемости занял Центральный парк в городском округе Пушкинский, который посетили более 33 тысяч человек. Этот парк славится своей красивой природой и оборудованной прогулочной зоной, а также спортивными и оздоровительными комплексами, включая скейтпарк и площадки для игр в баскетбол и теннис. Для удобства посетителей на территории парка работает система видеонаблюдения.

Третьим по популярности стал Центральный парк в Королеве, который с 10 по 16 февраля посетили свыше 32 тысяч человек. Четвертое место занял парк Мира в Мытищах, который за прошедшую неделю посетило более 28 тысяч человек. Парк располагается на правом берегу реки Яузы и предлагает разнообразные локации для мероприятий, включая амфитеатр, фонтанную площадь и несколько детских площадок.

Традиционно большим вниманием пользуется парк «Фабричный» в городе Дедовск, который за прошедшую неделю посетили свыше 27 тысяч человек. Парк предлагает уютные беседки, танцевальные и спортивные площадки, а также летнюю эстраду, где проходят разнообразные мероприятия. Одним из новых объектов, открытых в 2022 году, стал детский автогородок, позволяющий детям обучаться правилам дорожного движения в игровой форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.