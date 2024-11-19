Около 120 человек написало географический диктант в Клину

Десятый юбилейный «Географический диктант» прошел в Клину. Для участие в этой познавательной акции было подготовлено 11 площадок на базе библиотечных учреждений в городе и на селе. Все площадки собрали 116 участников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По окончанию акции всем участникам акции были вручены сертификаты. Сейчас идет анализ правильности выполнения работ. Свои результаты участники смогут узнать с 12 декабря на сайте.

Десятый юбилейный географический диктант состоялся 16 и 17 ноября по всему миру. Для проведения диктанта было зарегистрировано 11 077 площадок в 119 странах, включая Россию.

Для самых азартных юбилейный диктант продолжается: по доброй традиции по завершении написания основного варианта РГО запускает экстра-вариант. Он уже доступен на сайте. Испытать свои силы и ответить на 40 новых вопросов можно до 14:00 1 декабря по московскому времени.

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