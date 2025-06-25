Около 1,2 тыс летних веранд открыты в Подмосковье в этом сезоне

В 2025 году в регионе открыто порядка 1 200 летних кафе с разнообразным меню, что позволило создать около 24 тыс. дополнительных посадочных мест. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания в теплое время года предлагают посетителям размещение на летних верандах. В Подмосковье старт работы сезонных площадок начался с апреля — рестораторы и предприниматели создали комфортные условия для проведения времени на свежем воздухе.

В Подмосковье действует бесплатная онлайн услуга, с помощью которой можно заключить договор на размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях общепита на земельных участках государственной или муниципальной собственности. В этом сезоне около 280 предпринимателей уже воспользовались таким форматом.

Если место размещения сезонного объекта уже включено в перечень, максимальный срок предоставления услуги составит до 2 рабочих дней, а результат придет в личный кабинет пользователя портала.

С 1 сентября в Подмосковье вступит в силу законопроект, регулирующий правила реализации алкогольных и слабоалкогольных напитков в сезонных залах. Так, предпринимателям необходимо будет получить документ, который подтвердит соответствие объекта установленным требованиям: сезонные веранды примыкают к стационарному объекту общепита, не размещаются на прилегающих к многоквартирным домам дворовых территориях, отвечают правилам благоустройства, а вход находится в границах территорий, где не запрещена продажа алкоголя.

Напротив, реализация спиртных напитков будет запрещена в летних кафе, расположенных в «зонах запрета» — в непосредственной близости к образовательным и медицинским учреждениям. Также их размещение не допускается в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного транспорта, в арках зданий, на газонах и цветниках без устройства специальной площадки на опорах, на детских и спортивных площадках.

Кроме этого — на тротуарах, если расстояние от веранды до дороги меньше 2 м либо до столбов или деревьев меньше 1,5 м, выше первых этажей нежилых зданий, не имеющих отдельного входа, без обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.