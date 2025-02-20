Около 12 тыс голов крупного рогатого скота прогенотипировано в Подмосковье

Минсельхозпрод Московской области совместно с компанией «Иннопрактика», ООО «Мираторг-Генетика» и АО «Московское по племенной работе» в 2023 году приступило к реализации проекта в области агрогенетики и биотехнологий. Для обеспечения ускоренного развития молочной отрасли Подмосковья ведется программа геномной селекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Генотипирование позволяет в ускоренном темпе производить селекционно-племенную работу с региональным стадом крупного рогатого скота (КРС), путем определения достоверности происхождения животных и уровня инбридинга (скрещивания близкородственных форм), выявления носительства маркеров моногенных заболеваний, индексов племенной ценности для прогенотипированных животных, селекционных экономических индексов, ранжирования животных по заданным параметрам, а также определения сочетаемости линий или семейств, с последующим формированием пар для скрещивания.

В 2023–2024 годах в программе приняли участие 14 племенных организаций, прогенотипировано более 28% от всего маточного поголовья коров региона, численность которого составляет 41,5 тысячи голов. В 2025–2026 годах планируется провести исследование на более чем 15 тысячах животных и довести долю племенного маточного поголовья коров с геномными паспортами до 65%.

Для аграриев молочного направления предусмотрены меры поддержки из регионального бюджета на возмещение затрат на оказание услуг по лабораторному молекулярно-генетическому исследованию биологического материала (генотипированию) КРС в размере 80% фактических затрат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.