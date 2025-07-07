Около 100 жителей Егорьевска приняли участие в акции «Вода России»

В минувшую пятницу порядка 100 егорьевцев вышли на берег реки Гуслицы, чтобы принять участие в традиционной Всероссийской акции «Вода России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Субботник развернулся в парке «200 лет Егорьевску», зону уборки разделили на несколько секторов. Участники получили необходимый инвентарь — прочные мешки для мусора и рабочие перчатки — и, не откладывая, приступили к работе. Добровольцы, которые участвуют в акции уже не первый год, отправились в заросшие участки у воды, где скапливается больше всего мусора. Другие убирали территорию вдоль пешеходных дорожек, а также места массового отдыха горожан, где чаще всего остаются пластиковые стаканы, пищевая упаковка и другие отходы.

Мешки с мусором волонтеры приготовили к последующему вывозу. Очищенная набережная не только станет прекрасным местом для отдыха горожан, но и сохранит хрупкую экосистему реки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.