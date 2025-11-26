Около 100 жителей Домодедова обсудили с властями вопросы дорог, транспорта и ЖКХ

Ранее в доме культуры Повадино прошел выездной прием жителей. На встречу пришли 96 человек — жители Повадинского административного округа задали вопросы по дорожному хозяйству, транспорту, освещению, ЖКХ и другим темам, которые напрямую влияют на качество жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Домодедова.

Такие приемы позволяют администрации услышать ситуацию «изнутри» и оперативно разбираться с проблемами. Часть обращений удалось решить сразу, остальные переданы в работу профильным подразделениям. Жители отмечают, что формат живого общения помогает быстрее находить решения и получать понятные разъяснения.

Так например, жительница Ольга Сухарева рассказала что переехала в деревню Минаево около 3 лет назад из другого муниципалитета. Она говорит, что здесь красивая природа и хорошие люди. А также отмечает, что приемы жителей в таком формате помогают быстрее решить вопросы.

«После работы удобно приехать на встречу. Всегда присылают ответы на электронную почту. Обратная связь у нас всегда есть с администрацией. Заявление приняли. В ближайшее время сказали, уже рассмотрят и исправят все неполадки, поэтому ждем», — рассказала Ольга Сухарева.

В этот день для всех желающих работала медицинская зона: Домодедовская больница организовала биорезонансное тестирование организма и вакцинацию без предварительной записи. Это стало дополнительной возможностью совместить решение бытовых вопросов с заботой о здоровье.

Подобные выездные приемы — важный инструмент взаимодействия с жителями, который делает обратную связь честной, быстрой и адресной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.