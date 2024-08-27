Около 100 тыс человек сыграли в «Камень, ножницы, бумага» на чемпионате в Москве

Почти 100 тыс. человек приняли участие в чемпионате «Камень, ножницы, бумага», который ежегодно проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве». Призовой фонд турнира составляет 1,75 млн рублей, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

27 августа отмечается Всемирный день популярной игры «Камень, ножницы, бумага». Ежегодно на Чистых прудах и в разных округах столицы проходит чемпионат. Согласно статистике, наиболее популярными фигурами стали камень и ножницы.

На сегодняшний день участниками чемпионата «Камень, ножницы, бумага» стали около 100 тыс. человек. Каждый участник сражается с тремя оппонентами в присутствии судьи. Для попадания в суперфинал некоторые участники играют многократно в течение нескольких дней.

Раз в неделю лидеры по набранным баллам состязаются навылет за кубок, медаль и участие в главной игре, которая состоится в начале сентября. В этот день 48 победителей отборочных туров сразятся за приз в 1 млн рублей.

Все желающие могут испытать удачу и войти в число 48 суперфиналистов чемпионата «Камень, ножницы, бумага». Состязания продолжаются ежедневно с 12:00 до 20:00 на Чистых прудах. Набравшие наибольшее число баллов за неделю играют между собой по воскресеньям. Победитель получает кубок, медаль и место в суперфинале.

Большинство столичных округов уже определили своих финалистов. В каждом округе лидеров квалификационных игр по баллам приглашают в финал и в результате игры навылет определяют 3 суперфиналистов.