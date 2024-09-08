Около 100 тыс человек проголосовали онлайн на выборах депутатов в Москве за ночь

Почти 100 тыс. человек дистанционно отдали голос за своего кандидата на выборах столичных депутатов за прошедшую ночь. В воскресенье проходит заключительный день голосования, сообщает Telegram-канал «Общественный штаб: выборы — 2024».

Онлайн-голосование работает стабильно и не прекращается ни на минуту. Москвичи могут проголосовать дистанционно по ссылке.

«Ситуаций, которые могли бы оказать влияние на ход голосования, за вторые сутки не зафиксировано», — сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Он добавил, что всю прошедшую ночь видеонаблюдатели осуществляли контроль за всеми столичными избирательными участками.

С 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов в столичный парламент 8-го созыва, муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, а также в муниципальном округе Куркино. В заключительный ден выборов избирательные участки закроются в 20:00.