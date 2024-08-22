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Около 100 камер «Безопасный регион» установили в Солнечногорске с начала года

С начала 2024 года в городском округе Солнечногорск установили 97 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». До конца декабря к установке запланирована еще 91 камера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в округе установлено 1807 камер видеонаблюдения. Наибольшее их количество находится на территории Солнечногорска и Андреевки.

«В этом году при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» раскрыто 29 преступлений различной степени тяжести», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Система видеонаблюдения Московской области «Безопасный регион» объединяет камеры, размещенные в общественных местах, на дворовых территориях, дорогах, контейнерных площадках и в подъездах. Информацию с записывающих устройств используют для обеспечения общественной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.