Около 10 тыс семейных пар в Подмосковье получили выплату к юбилею свадьбы

В Московской области предусмотрена денежная выплата для семей, которые прожили в браке более 50 лет. Размер выплаты зависит от количества прожитых лет в браке: в 50-летний юбилей семья получает 5 тысяч рублей, а с каждым последующим юбилеем сумма возрастает. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В нашем регионе такую выплату получили почти 10 тысяч супружеских пар. Как правило, большая часть — это семьи, которые отпраздновали полувековой юбилей, но есть и супруги отметившие 70-летие совместной жизни. Это те люди, которые смогли пронести свою любовь сквозь долгие года и вдохновить своим примером своих потомков и молодое поколение», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Многие из семей делятся историями о том, как они преодолевали трудности и радовались совместным достижениям. Супружеская пара из Долгопрудного Буйко Юрий Петрович и Надежда Леонидовна, которые отпраздновали бриллиантовую свадьбу, 60 лет назад решили соединить свои судьбы и с тех пор не расставались.

Юрий — моряк остановил юную Надежду с предложением проводить ее, но не смог получить положительного ответа. На протяжении трех лет Юрий скромно пытался ухаживать. Однажды в свой день рождения Надежда возвращалась домой с работы, в хорошем настроении и встретила Юрия. Узнав о событии, моряк предложил в качестве подарка прогулку на катере по Пироговскому водохранилищу. Надежда согласилась и так началась их история.

В ведомстве напомнили, что выплата назначается одному из супругов, имеющих место жительства в Подмосковье. Подать заявление нужно только один раз, а в последующие юбилеи выплата будет приходить автоматически, сразу на счет.

Подать заявление на услугу можно на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/6571.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.