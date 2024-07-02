Около 10 тыс человек посетили парк Победы в Талдомском округе на прошлой неделе

С 24 по 30 июня парк Победы в городском округе Талдом посетили 10 тысяч человек. Парк занял тринадцатое место по посещаемости на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк Победы расположен неподалеку от центра города. В парке регулярно проводятся мероприятия для детей и молодежи, занятия по скандинавской ходьбе, организовываются выставки, мастер-классы, концертные программы. В парке расположена зона тихого отдыха и детская зона. Кроме того, в парке есть площадка для выгула собак. Для активного времяпрепровождения можно взять прокат спортивного сезонного инвентаря, также в парке расположены велосипедные и пешеходные дорожки

В 2023 году завершилось строительство экстрим-зоны в парке культуры и отдыха «Победа» Талдома. Работы проводились благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Экстрим-зона в парке «Победа» городского округа Талдом занимает площадь более 1 200 квадратных метров. Она состоит из скейт-парка, выполненного из архитектурного бетона и асфальтированного памп-трека. Эти две площадки стилистически связаны между собой пешеходной тропой.

Помимо этого, на территории обустроили газоны, ливневую канализацию, установили информационные стенды, велопарковки, а также скамьи для отдыха и урны для мусора. В качестве основных элементов освещения использованы спортивные мачты для комфортного катания в темное время суток.

Адрес парка: Московская область, г. Талдом, ул. Победы, д. 35.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.