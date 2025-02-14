Около 10 пар из Ленинского округа зарегистрировали брак в День святого Валентина

В День святого Валентина в Ленинском городском округе девять пар официально зарегистрировали брак в торжественной обстановке в управлении ЗАГСа, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Влюбленные выбрали 14 февраля в качестве даты для своего важного события, видя в ней символ начала их совместной счастливой жизни. Это также подчеркивает, что любовь и романтика продолжают оставаться значимыми для людей», — рассказали в пресс-службе.

Согласно информации, в 2024 году девять пар оформили свои отношения в этот праздничный день. В течение всего прошлого года в ЗАГСе Ленинского округа было зарегистрировано около 860 браков. Наиболее популярными датами стали 23.03.2024 и 24.04.2024, когда зарегистрировались по девять пар, 24.07.2024 и 28.08.2024 — 8 пар и 24.12.2024 — семь пар. Супружеские пары в возрасте 50-55 лет в среднем соединяли свои узы 1-2 раза в месяц, в то время как жители в возрасте от 40 до 49 лет заключали браки в количестве 10-12 пар в месяц.

«Это особенная дата для нас, ведь год назад в этот день мой супруг сделал мне предложение», — рассказала одна из супружеских пар.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.