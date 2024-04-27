Около 10 БПЛА нашли в лесах Подмосковья после схода снега

«Неприятные сюрпризы могут ждать любителей досуга на природе: вместо первых цветов, вы можете наткнуться на оттаявший БПЛА. Скорее всего, эти „птички“ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, однако ГУРБ МО предупреждает, что они все еще несут угрозу вашей безопасности», — сказано в сообщении.

Специалисты призвали жителей при нахождении беспилотников или их обломков не приближаться и предупредить своих спутников об опасности. Также рядом с упавшими аппаратами не рекомендуется пользоваться телефонами и другой аппаратурой.

Ни в коем случае не следует приближаться к БПЛА и трогать его, также как и пытаться кинуть в него что-либо. Нужно отойти на безопасное расстояние и вызвать Службу спасения по номеру 112.