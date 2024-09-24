Около 1 тыс человек посетили фестиваль «День тыквы» в Чехове

В Чехове в музее-заповеднике «Мелихово» состоялся праздник «День тыквы», который посетили около 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Организаторы мероприятие подготовили для гостей обширную развлекательную программу. Так, все жалеющие приняли участие в мастер-классах по валянию и декупажной живописи. При этом на празднике прошла музыкальная и гастрономическая программы. Посетителей угощали огурцами, засоленными в тыкве по рецепту чеховской семьи, обучали приготовлению тыквенного варенья и созданию тыквы-сувенира из подручных материалов. Помимо этого, на празднике состоялись два конкурса: осеннего урожая, в котором участвовали посетители со своими овощами, а также на самый яркий и оригинальный наряд.

Также на празднике работали фотозоны и выставка-ярмарка с тематическими сувенирами и гастропродукцией из тыквы.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник «Мелихово» тесно связан с жизнью и творчеством выдающегося писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Здесь он прожил семь лет, очень плодотворно писал, возделывал свой сад и обустраивал имение. Сегодня в музее хранится много личный вещей Чехова и его семьи.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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