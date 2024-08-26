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Около 1 т вещей и продуктов отправили из Балашихи в Бахмут и Курскую область

Около 1 тонны вещей, продуктов и предметов первой необходимости отправили волонтеры Балашихи в Бахмут и Курскую область. Груз расфасовали в Общественной палате округа. Сейчас он уже доехал до получателей, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

В состав гумпомощи вошли продукты длительного хранения, необходимые вещи, а также маскировочные сети, которые сплели волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи».

«Отправили две машины: в Бахмут, и в Курскую область. Почти тонна гуманитарной помощи. Выражаю огромную благодарность Центральному узлу связи войск национальной гвардии за собранную помощь», — сказала председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Всего из Балашихи в Курскую область уже отправили 13,5 тонн гумпомощи. Все доставляется в рамках благотворительной акции «Доброе дело».

Если и вы хотите помочь, в округе открыты пункты сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области. Ознакомиться с адресами можно здесь (https://balashiha.ru/article/v-balashihe-otkryty-punkty-sbora-gumanitarnoj-pomoschi-vynuzhdennym-pereselentsam-iz-kurskoj-oblasti-569777).

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте volonter.mosreg.ru. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: 8(925)591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.