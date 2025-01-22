Около 1 т гумпомощи для бойцов СВО отправило местное отделение ЕР Балашихи

Около 1 т гуманитарной помощи отправили из балашихинского отделения «Единой России» в зону проведения специальной военной операции (СВО). В сборе и отправке груза приняли участие депутаты Госдумы РФ Алла Полякова и Вячеслав Фомичев, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров, партийцы, председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова и представители мотоклуба «Ночные волки» из микрорайна Железнодорожный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Гуманитарный груз предназначен для ребят, находящихся в зоне СВО. Важно, что активное участие в формировании груза принял не только депутатский корпус, но и представители бизнеса, некоммерческих организаций и просто неравнодушные жители. В городском округе Балашиха работа по сбору гуманитарной помощи проводится при активной поддержке секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова», — сказала Алла Полякова.

Она также отметила, что с самого начала Московское областное региональное отделение «Единой России» собирает и отправляет гуманитарные грузы для жителей прифронтовых регионов, а также для наших бойцов. Сбор помощи проводится на базе 53 общественных приемных партии.

«В состав груза вошли маскировочные сети, эвакуационные тележки, окопные свечи, продукты питания и средства личной гигиены, медицинские аптечки и медицинские турникеты, тактические наушники и самое ценное — письма наших школьников со словами поддержки нашим защитникам», — сказал Сергей Юров.

В Балашихе действуют постоянные пункты сбора гуманитарной помощи в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.