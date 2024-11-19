Около 1 млн звонков приняли в МФЦ Подмосковья в 2024 году

«Голосовой помощник МФЦ Галина появился два года назад, чтобы разгрузить операторов, повысить доступность услуг и улучшить качество работы контакт-центра. Теперь жители региона могут без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы, причем информацию об услугах и оформлении заявлений виртуальный ассистент предоставляет круглосуточно. Отмечу, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы и сообщает жителям о готовности документов», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Самыми популярными темами обращений в контакт-центр МФЦ в 2024-м году стали проверка статуса заявления (165 тысяч звонков), запись в МФЦ (44 тысячи), вопросы социальной сферы — оформление субсидий, выплат, пособий (30 тысяч), регистрация права собственности (24 тысячи), оформление общегражданского паспорта (23 тысячи).

Кроме того, в число востребованных услуг входит выдача водительского удостоверения, свидетельств и справок от органов ЗАГС, получение ИНН, регистрация по месту жительства и пребывания.

Чтобы позвонить в контакт-центр МФЦ Подмосковья и получить консультацию цифрового ассистента, необходимо набрать 122 и в тональном режиме нажать кнопку 3.

В Московской области работает более 30 проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Лучшие практики размещены на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.