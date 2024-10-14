ОК запускают первое в России шоу о садоводстве «Огород по науке»

В России стартует первое научно-популярное шоу о садоводстве под названием «Огород по науке», созданное платформой «Одноклассники». Ведущим проекта стал блогер Михаил Журавлев, который является одним из победителей конкурса креативных концепций «БлогШоу» и автором идеи.

В каждом выпуске Михаил будет исследовать популярные мифы, связанные с садоводством, и проверять их на достоверность. Зрители смогут узнать, действительно ли овощи, вырастающие с использованием химических удобрений, менее вкусные и безопасные, а также выяснить эффективность народных рецептов удобрений и развеять или подтвердить мифы о вреде гибридных растений.

Михаил планирует проанализировать эти вопросы с разных точек зрения, включая исторические аспекты и современные научные подходы, в чем ему помогут приглашенные эксперты.

Эпизоды шоу будут выходить каждую неделю по понедельникам в группе «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Премьера состоялась 14 октября.

«Я всегда любил научпоп и взахлеб смотрел просветительские передачи. Именно это увлечение определило тематику моего блога», — рассказал Журавлев.

В дополнение к шоу, Михаил также разрабатывает концепцию запуска спутника в космос, где семена клубники пройдут полный цикл созревания. Он активно работает над проектом, консультируясь с профессионалами из космической отрасли.