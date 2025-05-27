OK совместно с «Московским долголетием» научат пенсионеров вести личные блоги

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с проектом «Московское долголетие» запускают образовательный курс «Школа блогинга для 55+». В рамках него пожилые москвичи получат подробные инструкции по созданию и ведению личного блога, начиная от поиска креативных идей и заканчивая их практической реализацией, сообщает пресс-служба OK.

Обучение начнется 2 июня и продлится 4 недели. Каждое занятие сочетает в себе теоретическую часть, практические занятия и общение с опытными блогерами. Участники смогут сформировать собственный уникальный стиль, научатся создавать и оформлять собственные группы, работать с видеоконтентом и взаимодействовать со своей аудиторией.

Кроме того, курс расскажет о преимуществах ведения блога после 55 лет, научит эффективно использовать инструменты и функции «Одноклассников», а также поможет в поиске актуальных тем для публикаций. Программа разработана как для начинающих, так и для опытных блогеров. Новичкам эксперты помогут сделать первые шаги, а продвинутые авторы узнают о новых инструментах для продвижения и расширения аудитории.

В числе преподавателей курса — известные авторы «Одноклассников»: Николай Качалин, создатель группы «Сад огород цветник», где он делится личным опытом в садоводстве и огородничестве; Мария Сурова — актриса, телеведущая, кулинарный блогер, автор кулинарных книг и рубрики «Кулинарный вызов» на Первом канале; Татьяна Курчина — блогер, специализирующаяся на методиках омоложения и оздоровительных практиках.

Присоединиться к «Школе блогинга для 55+» могут москвичи в возрасте от 55 лет, зарегистрировавшись на сайте.

После завершения курса участники в течение трех месяцев будут получать поддержку от платформы «Одноклассники» для уверенного старта в сфере блогинга. Она включает в себя постоянную связь с аккаунт-менеджером через групповой чат, участие в тематических онлайн-мероприятиях и конкурсах, а также доступ к материалам по SMM, возможностям развития группы и другим полезным ресурсам.