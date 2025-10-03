OK, Музей Банка России и Эрмитаж запускают проект «Сохраним наш мир»

«Одноклассники», Музей Банка России и Эрмитаж запускают проект «Сохраним наш мир» ко Всемирному дню защиты животных, который отмечается 4 октября. Он наглядно продемонстрирует взаимосвязь природы, истории и культуры через уникальные артефакты — монеты разных эпох.

Суть проекта заключается в создании серии образовательных видеоматериалов и публикаций, где опытные нумизматы поделятся информацией о животных, изображенных на монетах из их коллекций. Это позволит пользователям ОК расширить свои знания о животном мире, а также о культурных традициях, мифологии и экономике различных народов.

Особое внимание в проекте уделено видам, находящимся под угрозой исчезновения. Пользователи смогут ознакомиться с карточками «Красная книга», подчеркивающими важность заботы об окружающей среде и сохранения ее для потомков. «Красная книга» — это памятная коллекция монет с изображениями вымирающих животных, таких как перевязка, песчаный слепыш и другие. Информация о них станет доступна пользователям «Одноклассников» в рамках нового проекта.

Специально для него научные сотрудники нумизматического отдела Государственного Эрмитажа подготовили видеоролики о монетах с анималистическими изображениями из собрания музея. Зрители узнают о древнегреческих монетах, средневековом германском брактеате с гербом-соколом и современных коллекционных монетах, например, с гренландским китом. Эти и многие другие экспонаты можно увидеть в крупнейшем музее России, расположенном в Санкт-Петербурге.

Кроме того, ко Всемирному дню защиты животных в социальной сети «Одноклассники» появились наборы тематических стикеров и рамок.

