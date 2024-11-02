Охранники в школах России теперь будут иметь оружие и бронежилеты

С 1 января 2025 года охранники в образовательных учреждениях будут обязаны носить оружие, а также использовать бронежилеты и шлемы в зависимости от обстановки в регионе. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТе, который обязателен для школ, привлекающих частные охранные компании через государственные закупки. В условиях повышенной опасности охранники должны будут применять бронежилеты и шлемы, а в обычной ситуации — находиться на своем посту с резиновыми дубинками и наручниками, сообщает газета «Известия» .

Охранники ЧОПов обязаны обладать сертификатами, свидетельствующими о том, что они прошли дополнительную физическую подготовку. Это включает в себя, например, курсы, посвященные особенностям предоставления охранных услуг, а также практические занятия по реагированию на нападения или чрезвычайные ситуации, происходящие непосредственно в учебных заведениях, и ряд других требований.

Также ГОСТ устанавливает режим повышенной охраны для объектов, что школы отдельно оговаривают в договорах с ЧОПами. В Росстандарте пояснили, что такие режимы могут возникать в условиях увеличенной опасности в регионе, а также при резком ухудшении криминогенной ситуации на территории области и в других обстоятельствах. В условиях усиленной охраны сотрудники ЧОПов должны быть оснащены бронежилетами и защитными касками, а также носить служебное оружие, под которым подразумеваются несколько типов гладкоствольного оружия (для его использования требуется специальная лицензия).

Согласно информации службы на начало 2024 года, в Российской Федерации система общего и дошкольного образования насчитывает свыше 100 тысяч образовательных учреждений, включая дошкольные, общеобразовательные и профессиональные организации. В этих учреждениях обучается более 30 миллионов человек. Эксперты Росстандарта считают, что физическая охрана таких объектов является главным способом профилактики возможных угроз.